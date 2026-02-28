Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon

28.02.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezon sona erdi, Fenerbahçe Opet ilk sırada yer aldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan iki maçın ardından Fenerbahçe Opet, normal sezonu 20'de 20 yaparak namağlup ilk sırada tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise play-off'a kalan 8. ve son takım oldu.

Süper Lig'de Edremit Belediyesi Gürespor sezon başlamadan, Kocaeli Kadın Basketbol da 8. haftada çekildiği için küme düşen başka takım olmayacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

Emlak Konut-BOTAŞ

ÇİMSA ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA

22. hafta sonuçları

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Emlak Konut-OGM Ormanspor: 109-59

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş BOA: 61-107

BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 53-75

Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın: 108-78

Puan durumu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SIRATAKIMOGMAYPUAN
1.FENERBAHÇE OPET202001778126140
2.GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG201731482118337
3.EMLAK KONUT201461495129034
4.ÇİMSA ÇBK MERSİN201461578134334
5.BEŞİKTAŞ BOA201191485144631
6.BOTAŞ201191532144831
7.NESİBE AYDIN201191514147831
8.MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL206141328150226
9.OGM ORMANSPOR204161211151324
10.DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR202181217175622
11.KOCAELİ KADIN BASKETBOL2002004000
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.