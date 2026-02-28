Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı Yenerek Namağlup Lider Oldu - Son Dakika
Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı Yenerek Namağlup Lider Oldu

28.02.2026 18:48
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı 108-78 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 5, Allemand 2, McBride 16, Rupert 24, McCowan 8, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Alperi Onar 16, Meesseman 14, Tuana Vural 3, Meltem Avcı Yılmaz

Nesibe Aydın: Green 10, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Davis 26, Bone 11, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 10, Turner 2, Derin Yaya

1. Periyot: 29-23

Devre: 53-46

3. Periyot: 76-63

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 30 sayı farkla 108-78 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 20. galibiyetini alarak normal sezonu namağlup lider tamamladı.

Nesibe Aydın ise 9. yenilgisini yaşadı ve normal sezonu 7. sırada kapattı.

Kaynak: AA

