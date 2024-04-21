Eczacıbaşı\'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi\'nde ikinci kez şampiyon

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanan Fenerbahçe Opet, lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final serisinin beşinci karşılaşmasında, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazandı.
Fenerbahçe Opet, geçen yıl olduğu gibi bu sene de final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i geçerek üst üste ikinci, toplamda ise yedinci şampiyonluğunu elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarının ardından yine zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Kadınlar voleybolunda 40 sezonun şampiyonları şunlar:
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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