Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

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Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'te Cansu Çetin, şampiyonluğun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Sezonu iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli voleybolcu Cansu Çetin, kupa töreninin ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir final serisi izlettirdiklerine vurgu yapan Çetin, "Bu şampiyonluk bizim için çok önemliydi. Sezonu iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Lig şampiyonluğu en zorlu serüvenlerden bir tanesi, çünkü çok fazla maç oynuyorsunuz. Çok fazla iniş-çıkışlar oluyor. Bu sene bir de talihsiz sakatlıklar yaşadık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Harika bir iş başardılar. Eczacıbaşı çok iyi performans ortaya koydu. Harika bir final serisi izlettirdik taraftarlarımıza, onlarla gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar, iyi ki varlar" diye konuştu.

"Son maçta katkı verebildiysem ne mutlu bana"

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Cansu, takım arkadaşlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Çok zorlu bir süreçti. Arkadaşlarım sağ olsun hep yanımda olmaya çalıştılar. Sağlık ekibimiz her gün benimle uğraştı, egzersiz yaptık. Son maçta kendimi bulabildiğim için azıcık da olsa katkı verebildiysem ne mutlu bana. Müthiş bir galibiyet, onlarla yeniden gurur duyuyorum." - İSTANBUL