FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, yarın Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını konuk edecek.
İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Opet, organizasyonun ilk turunda yer aldığı grubu ilk sırada tamamlayarak ikinci tura çıkmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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