Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor
Spor

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor
24.01.2026 16:16
Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini sonuçlandıramayan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya kırdı. Tedesco'nun eski öğrencisi için olumlu rapor vermesinin ardından sarı-lacivertliler, Juventus'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Weston McKennie'yi transfer listesine ekleyerek yıldız isim ile ön temas kurdu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini tamamlayamayan Fenerbahçe, transferdeki yeni rotasını İtalya'ya çevirdi.

ORTA SAHAYA SON ADAY MCKENNIE

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun Schalke 04'ten eski öğrencisi olan Juventuslu futbolcu Weston McKennie'yi transfer listesine ekledi. Tedesco'nun 27 yaşındaki oyuncununtransferine olumlu rapor vermesinin ardından sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ABD'li oyuncu ile ön temas kurarak şartlarını öğrendi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER YAŞANABİLİR

İtalyan basınındaki haberlere göre; Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin deneyimli orta sahayı takımda tutmak istediği ancak gelecek teklife göre transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasını bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta giyen McKennie, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A, Fenerbahçe, Juventus, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    neden forvet alınmaz devamlı ortasaha transferi gündemde olur anlamak güç 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:02
