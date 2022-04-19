Fenerbahçe, özel maçta Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da yaşanan savaşta mağdur insanlar ve çocuklar için 'Barış İçin Futbol' sloganıyla özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, 'Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık oluşturması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetskli futbolcular seremoniye ülkelerinin bayrakları ile sahaya çıktı. Maç başlamadan önce saygı duruşunda bulunulurken, iki ülkenin resmi marşları okundu. Karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetti. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hasan Hüseyin Tetik yaptı. Maçın 4. hakemi ise Safa Yılmaz oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 26. dakikada Valencia'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı düşük tempoda oynanan maçta başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılırken, iki takımdan da dostluk mesajları verildi.

Gençler taraftarları önüne çıktı

Fenerbahçe maça; Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Mergim Berisha ve Enner Valencia 11'i ile başladı. Sarı-lacivertliler de genç futbolculardan Çağtay Kurukalıp 67. dakikada, Ruhan Arda Aksoy 72. dakikada, İsak Vural 75. dakikada, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut da 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Shakhtar Doneksk ise Piatov, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Rakitskiy, Topalov, Bondarenko, Stepanenko, Mudryk, Siheiev ve Solomon 11'i ile sahaya çıktı.

11 bin 781 bilet satıldı

Bu anlamlı maçın biletleri 50, 100 ve 200 TL olarak satıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, toplam 11 bin 781 bilet satın aldı. Karşılaşmayı Ukraynalı seyirciler de izledi. Ukraynalı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. - İSTANBUL