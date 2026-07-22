Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha - Son Dakika
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Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha

22.07.2026 12:33
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Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldığı 30 yaşındaki golcü için Borussia Dortmund ile bir kez daha masaya oturdu. Taraflar, bonservis bedeli konusunda 25 milyon Euro'ya el sıkıştı.

Mason Greenwood hamlesinin ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, dünya çapındaki golcü Serhou Guirassy transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA MUTLU SON

Sarı-lacivertli yönetim, Gineli santrfor için Borussia Dortmund ile ilk temasları yaklaşık bir ay önce kurmuştu. Ancak Alman temsilcisinin 35 milyon Euro talep etmesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı. Şampiyonlar Ligi eleme maratonunun başlamasıyla birlikte masaya yeniden oturan Fenerbahçe yönetimi, yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda Alman kulübünün inadını kırmayı başardı. Tarafların 25 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde uzlaşmaya vardığı ve bu tutarın taksitler halinde ödeneceği öğrenildi.

MAAŞI VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Transferin resmen tamamlanması halinde Gineli yıldızın Fenerbahçe'de bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Guirassy'nin 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde daha önce Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Borussia Dortmund formalarını giyen 30 yaşındaki tecrübeli forvet, çıktığı 406 resmi maçta 187 gol atıp 31 asist yapma başarısı gösterdi. Piyasa değeri 32 milyon Euro olan Guirassy'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • huseyinsilver@gmail.com [email protected]:
    Fenerbahçede 25-30 tane yabancı futbolcu var hala almaya devam ediyor hani 10+4 yabancı kuralı nerde 0 0 Yanıtla
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