Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı.
Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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