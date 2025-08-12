Fenerbahçe Play-Off\'e Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada kaleci Wellenreuther'in gönderdiği uzun pas sonrası Borges, sol tarafta topla buluştu. Borges'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci İrfan Can, ayağıyla topu çıkardı.
55. dakikada rakip yarı alanın ortasında Brown'un presiyle top Fred'in önünde kaldı. Fred'in ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top sol üst köşeden filelere gitti. 3-1
67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hadj Moussa, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Ahmedhodzic'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
80. dakikada Timber'in derinlemesine pasında Ueda, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalıştığı esnada araya giren kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.
83. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol tarafta topu alan Brown, pasını arka direkte hareketlenen En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-1
89. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta Ahmedhodzic topu göğsüyle Watanabe'ye indirdi. Watanabe'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst köşeden filelere gitti. 4-2
90+5. dakikada Feyenoord savunmasının hatasında topu kazanan Talisca, ceza yayının içinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 5-2
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 87), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Yusuf Akçiçek dk. 90+5), Fred (İsmail Yüksek dk. 87), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 62)
Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Sem Steijn (Casper Tengstedt dk. 85), In-Beom Hwang (Luciano Valente dk. 74), Quinten Timber, Anis Hadj Moussa, Leo Sauer (Gonçalo Borges dk. 46), Ayase Ueda
Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Gijs Smal, Calvin Stengs, Oussama Targhalline, Aymen Sliti, Jaden Slory, Jan Plug, Thijs Kraaijeveld
Teknik Direktör: Robin Van Persie
Goller: Archie Brown (dk. 44), Jhon Duran (dk. 45+2), Fred (dk. 55), Youssef En-Nesyri (dk. 83), Anderson Talisca (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Tsuyoshi Watanabe (dk. 41 ve dk. 89) (Feyenoord)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Jose Mourinho (Fenerbahçe), Leo Sauer, Gonçalo Borges (Feyenoord) - İSTANBUL
