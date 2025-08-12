Fenerbahçe Play-Off'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Play-Off'e Yükseldi

Fenerbahçe Play-Off\'e Yükseldi
12.08.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2'lik skorla mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada kaleci Wellenreuther'in gönderdiği uzun pas sonrası Borges, sol tarafta topla buluştu. Borges'in ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci İrfan Can, ayağıyla topu çıkardı.

55. dakikada rakip yarı alanın ortasında Brown'un presiyle top Fred'in önünde kaldı. Fred'in ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top sol üst köşeden filelere gitti. 3-1

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hadj Moussa, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Ahmedhodzic'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

80. dakikada Timber'in derinlemesine pasında Ueda, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalıştığı esnada araya giren kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

83. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol tarafta topu alan Brown, pasını arka direkte hareketlenen En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 4-1

89. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta Ahmedhodzic topu göğsüyle Watanabe'ye indirdi. Watanabe'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst köşeden filelere gitti. 4-2

90+5. dakikada Feyenoord savunmasının hatasında topu kazanan Talisca, ceza yayının içinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 5-2

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Yiğit Efe Demir dk. 87), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Yusuf Akçiçek dk. 90+5), Fred (İsmail Yüksek dk. 87), Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran (Anderson Talisca dk. 62)

Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Sem Steijn (Casper Tengstedt dk. 85), In-Beom Hwang (Luciano Valente dk. 74), Quinten Timber, Anis Hadj Moussa, Leo Sauer (Gonçalo Borges dk. 46), Ayase Ueda

Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Gijs Smal, Calvin Stengs, Oussama Targhalline, Aymen Sliti, Jaden Slory, Jan Plug, Thijs Kraaijeveld

Teknik Direktör: Robin Van Persie

Goller: Archie Brown (dk. 44), Jhon Duran (dk. 45+2), Fred (dk. 55), Youssef En-Nesyri (dk. 83), Anderson Talisca (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Tsuyoshi Watanabe (dk. 41 ve dk. 89) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Jose Mourinho (Fenerbahçe), Leo Sauer, Gonçalo Borges (Feyenoord) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Play-Off'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 22:18:23. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Play-Off'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.