Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 Geçti

18.07.2025 00:19
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Fenerbahçe, Portekiz'de Portimonense ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanarak galip geldi.

FENERBAHÇE, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, Portekiz ekibi Portimonense ile hazırlık maçında karışı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Portimao Stadyumu'nda oynandı. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleye ' İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Oğuz Aydın' ilk 11'iyle başladı.

Orta alan mücadelesiyle başlayan maçın 20'nci dakikasında Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya 4 değişiklik yaparak başladı. İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Archie Brown ve Levent Mercan oyundan çıkarken, Dominik Livakovic, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder oyunda dahil oldu. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 62'nci dakikada da Jayden Oosterwolde ile İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı. Bu oyuncuların yerine ise Yusuf Akçiçek ile Ognjen Mimovic'i sahaya sürdü. Fenerbahçe, 62'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sebastian Szymanski kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 68'inci dakikada Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz oyuna girerken, Oğuz Aydın ve Mert Müldür kenara geldi. Maçın son bölümlerine doğru girilirken 88'inci dakikada Sebastian Szymanski'nin yerine Emirhan Arkutcu, Fred'in yerine ise Çağrı Fedai oyuna girdi. Değişikliklerden 2 dakika sonra Portimonense, Tamble Monteiro'nun kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

6 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin Portimonense ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda 6 futbolcu yer almadı. İsmail Yüksek antrenmanda yaşadığı darbeye bağlı sakatlık sebebiyle maçta kadrosundan çıkarılırken, tedavileri devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Yousef En Nesyri ve Cenk Tosun kadroya alınmadı. Yeni transfer Jhon Duran ise kampa yeni katılması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

ARCHIE BROWN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Gent'ten transfer ettiği Archie Brown ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, 45 dakika sahada kaldı. Öte yandan geçen sezon devre arasında kadroya katılan ancak kiralık gönderilen Ognjen Mimovic de ilk kez Fenerbahçe formasıyla maça çıktı.

MAÇ SERT MÜDAHALELER SEBEBİYLE SIK SIK DURDU

Fenerbahçe ile Portimonense arasında oynanan hazırlık maçı, Portekiz ekibinin yaptığı sert fauller sebebiyle sık sık durdu. Bu anlarda oyuncular ve teknik ekip arasında tartışmalar yaşandı. Maçın hakemi de bu pozisyonlarda hazırlık maçı olmasına rağmen sarı kartına başvurdu.

Kaynak: DHA

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Portimonense'yi 2-1 Geçti - Son Dakika

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