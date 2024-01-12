Fenerbahçe, Rade Krunic\'i transfer etti

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha Rade Krunic'i İstanbul'a getirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından önemli bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Milan'da forma giyen Rade Krunic ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İtalya'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Bosna Hersekli oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Krunic kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.