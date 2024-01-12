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Fenerbahçe, Rade Krunic ile Prensip Anlaşmasına Vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rade Krunic ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli Rade Krunic ile prensipte anlaştığını duyurdu. AC Milan ile yapılan prensip anlaşmasının ardından futbolcu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe, Rade Krunic ile Prensip Anlaşmasına Vardı
12.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:06
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Fenerbahçe Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli Rade Krunic ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Krunic'i kadroya katmak için yoğun çaba harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: AA
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