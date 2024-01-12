Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde Milan ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic için kulübü Milan'la prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Rade Krunic transferini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Milan'ın 2019 yazında Empoli'den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL