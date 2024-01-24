 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin golünü 90+4. dakikada Batshuayi attı. Başakşehir'de Figueiredo ve Keny kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir\'i deplasmanda 1-0 mağlup etti
24.01.2024 - 22:07,
Abone Ol

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek (Dk. 59 Keny)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 58 Batshuayi), Krunic, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 86 Emre Mor), Dzeko

Gol: Dk. 90+4 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Figueiredo, Dk. 90+3 Keny (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 20 Oosterwolde, Dk. 77 Batshuayi, Dk. 90+6 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 25 Ba, Dk. 76 Onur Ergün, Dk. 77 Dobuis, Dk. 84 Lima, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

56. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı.

59. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Cengiz'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Mor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Başakşehir 9 kişi kaldı. Hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+7. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, sağdan ceza sahasına giren Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Cengiz Ünder, Başakşehir, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 04:12:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement