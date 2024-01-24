Stat: Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek (Dk. 59 Keny)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 58 Batshuayi), Krunic, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 86 Emre Mor), Dzeko
Gol: Dk. 90+4 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Figueiredo, Dk. 90+3 Keny (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 20 Oosterwolde, Dk. 77 Batshuayi, Dk. 90+6 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 25 Ba, Dk. 76 Onur Ergün, Dk. 77 Dobuis, Dk. 84 Lima, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
56. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi'nin soldan verdiği pasta penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Szymanski, Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan başarılıydı.
59. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Cengiz'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Mor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Onur Ergün'ün eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Başakşehir 9 kişi kaldı. Hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gören Keny, 1 dakika sonra itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
90+7. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, sağdan ceza sahasına giren Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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