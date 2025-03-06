Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a 3-1 mağlup oldu ve dezavantajla gitti.

06.03.2025 23:00
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler İskoçya'ya dezavantajla gidiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamazken kalesinde 2 gol gördü. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası oyuna giren Alexander Djiku, 30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında teknik heyetin hamlelerine rağmen kalesinde tehlikeler yaşayan Kanarya, 81'de Vaclav Cerny'nin golüne engel olamadı.

Hücuma 3 takviye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'ın 2-1 önde olduğu bölümde hücuma 3 takviye yaptı. İkinci yarıya Anderson Talisca ile başlayan Fenerbahçe'de 54'te Allan Saint-Maximin, 79'da ise İrfan Can Kahveci dahil oldu. Girilen pozisyonlardan gol çıkaramayan sarı-lacivertliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu turun rövanş karşılaşması 13 Mart Perşembe günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

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