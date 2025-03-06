Fenerbahçe-Rangers Maçının İlk Yarısı: 1-2 - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Rangers Maçının İlk Yarısı: 1-2

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers'a 2-1 geride tamamladı.

06.03.2025 22:16
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Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Dk. 16 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rangers: Butland, Pröpper (Dk. 29 Balogun), Souttar, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Jefte, Raskin, Barron, Cerny, Diomande, Dessers

Goller: Dk. 6 Dessers, Dk. 42 Cerny (Rangers), Dk. 30 Djiku (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1

19. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, son çizgiden topu içeriye çevirdi. En-Nesyri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasında En-Nesyri topu göğsüyle Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta kaleci Butland, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Sağdan Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku'nun bu noktadan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

42. dakikada Rangers skoru yeniden lehine çevirdi. Cerny, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Dessers'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden kale alanına yönelen Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin arka direkte yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2

Rangers, ilk devreyi 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Rangers Maçının İlk Yarısı: 1-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Rangers Maçının İlk Yarısı: 1-2 - Son Dakika
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