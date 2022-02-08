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Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı

08.02.2022 22:57
Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı

THY EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'i ilk yarıda 17 sayı tutarak, İspanyol devine kulüp tarihinde bir ilki yaşattı. 17 sayıyla soyunma odasına giden Real Madrid tarihinde en düşük sayıyı ürettiği ilk yarıyı oynadı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun 66-51'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Öte yandan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Real Madrid'e tarihi bir yıkımı yaşattı.

REAL MADRID NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İlk yarı sadece 17 sayı bulabilen Real Madrid takımı, bir devrede atılan en düşük sayıyla Euroleague tarihine geçti. Eflatun - beyazlıların daha önce attığı en düşük sayı, 2004/05 sezonunda Cibona Zagreb'e karşı bulduğu 23 sayıydı. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e karşı kulüp tarihinin en düşük skor performansını yaşatmış oldu.

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Real Madrid, Euroleague, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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