Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

16.08.2022 19:17
Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sonucun ardından 2'nci mağlubiyetini alırken; Kasımpaşa ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekibin A takım kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak ve Tiago Çukur gibi isimler ilk 11'de başladı. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 2'nci haftayı da puan alamadan kapattı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Menajeri Mehmet Aurelio ile Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Direktörü Tahir Karapınar da izledi.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Rezerv Lig, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu - Son Dakika

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