Fenerbahçe - Rizespor: İlk Yarıda 1-2

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'iik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Akintola'nın sol taraftan pasında Ali Sowe'un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
13. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can'ın solundan ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.
24. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünden Dzeko'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti.
42. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar'ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
45. dakikada Kostic'in sol taraftan çizgiye kadar indikten ceza sahası içine ortasında savunmaya da çarpan topu kaleci Tarık çeldi. Dzeko'nun hareketlendiği meşin yuvarlağı Samet Akaydin son anda uzaklaştırdı.
45+5. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin'in ceza sahası içinde Skriniar'ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin'i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-2
45+11. dakikada Szymanski'nin pasında Fred'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Pozisyonun devamında Oğuz'un boş kaleye kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Milan Skriniar, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Samet Akaydin, Attila Mocsi, Casper Hojer, Amir Hadziahmetovic, Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Ivo Grbic, Canberk Yurdakul, Dal Varesanovic, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Baljbasic, Ayberk Karapo, Efe Geçim, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ali Sowe (dk. 7 ve 13) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: İbrahim Olawoyin (dk. 45+7) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) Attila Mocsi (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Rizespor: İlk Yarıda 1-2 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?