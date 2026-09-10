Fenerbahçe Roma karşısında Kartal'dan 4 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Roma karşısında Kartal'dan 4 değişiklikle sahaya çıktı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma'yı konuk ettiği maçta teknik direktör İsmail Kartal'ın Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde yaptığı 1'i zorunlu 4 değişiklikle mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalya'nın Roma ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi'yi cezası nedeniyle oynatamazken Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı yedek soyundurdu.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.

Roma karşısında kalede Ederson Moraes ile başlayan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi görevlendiren Kartal, hücum hattında ise Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic ise yedek soyundu.

Dörtlüden vazgeçmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4'lü formasyondan vazgeçmedi.

Tecrübeli teknik adam takımını sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle sürdü.

Mert Müldür ve İsmail Yüksek Avrupa'da bu sezon ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Müldür ve İsmail Yüksek, bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de görev aldı.

Bu sezon ilk 11'de sadece ligde Gençlerbirliği karşısında görev yapan Mert ve İsmail, Avrupa'da ise bazı maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Bartuğ yeniden Avrupa'da 11'de

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, Roma karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon ilk 11'de tek maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı oynayan 23 yaşındaki oyuncu, ligde ise ilk 11'de hiç görev almadı.

Son olarak 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan Bartuğ Elmaz, 9 maç sonra yeniden ilk 11'e döndü.

Kerem 3 maçın ardından 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçın ardından ilk 11'de yer aldı.

Ligde Konyaspor müsabakasında yaşadığı darbe nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem, Beşiktaş derbisinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör Kartal, Kerem'i Roma karşısında ilk 11'de değerlendirdi.

2 eksik

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Marco Asensio, zorlu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

Mimovic ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic, bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

Mimovic, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Fenerbahçe-Roma maçı önesidne stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlara da güvenlik bariyerlerinde kapsamlı arama yapıldı.

Stat kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Roma maçına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamı dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Roma taraftarı da misafir tribününün büyük bölümünü doldurdu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Yıldırım: "Fenerbahçe'mizin Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmasını istiyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Maç Günlüğü Dergisi'nin yeni sayısında açıklamada bulundu.

Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın en büyük amaçları olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yıllarca 'Fenerbahçe neden yok?' dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanıdır. Fenerbahçe'yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri, ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe'nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Roma karşısında Kartal'dan 4 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika

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