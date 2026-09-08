Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile karşılaşacak. Müsabakada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak, VAR'da ise Cesar Soto Grado görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe- Roma maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile sahasında karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martnez Munuera olacak.

Fenerbahçe - Roma maçında VAR'da Alman Cesar Soto Grado, AVAR'da da Valentin Gomez görev alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek - Son Dakika

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