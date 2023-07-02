Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

02.07.2023 17:05

Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına devam ederken İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kent, Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk transferi Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılam açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Rangers'tan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivetlilerde 11 numaralı formayı giyecek.

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