Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

01.07.2022 16:23
Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa, ABD'li uzun forvet Breanna Stewart ve son olarak Galatasaray'da forma giyen milli oyun kurucu Merve Aydın ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Safiport'un bir başka transferi de Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan Mina Djordjevic oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe Gelişim Takımı'nda forma giyecek. Djordjevic, FIBA Avrupa Ligi maçlarında ise Fenerbahçe Safiport kadrosunda yer alacak.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Anadolu Efes, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası Basketbolda Türkiye liglerine Fenerbahçe damgası
Kaynak: AA

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement