Fenerbahçe Safiport, Avrupa'da yarın Beretta Famila Schio'yu konuk edecek

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında, 12. haftadan ertelenen mücadelede yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alan sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. İtalyan temsilcisinin ise geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında İtalya'da oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio, 64-60 kazanmıştı.