Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu

10.04.2022 18:55
Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan temsilcimiz mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Safiport, EuroLeague finalinde Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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FİNAL ŞANSSIZLIĞI

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar EuroLeague'de final oynadı. Ancak daha önce üç kez finalde kaybettiği kupada temsilcimiz şanssızlığını yine kıramadı.

BİR FİNALİ GALATASARAY ALDI

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu - Son Dakika
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