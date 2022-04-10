Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu - Son Dakika

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan temsilcimiz mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Safiport, EuroLeague finalinde Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar EuroLeague'de final oynadı. Ancak daha önce üç kez finalde kaybettiği kupada temsilcimiz şanssızlığını yine kıramadı.
Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
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