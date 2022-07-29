Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan ise bu duruma isyan etti.

"FENERBAHÇE'DEN VAZGEÇİN"

İsyan eden Rambo Okan, "Fenerbahçe'den vazgeçin" diyerek küfürler savurdu. Bu anın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a Fenerbahçe bayrağı asmak üzere harekete geçen 'Rambo' lakaplı Okan Güler'in öldürüldüğü iddia edilmişti. Rambo Okan ise attığı ses kaydıyla bu iddiayı yalanlamıştı.