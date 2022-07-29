Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu - Son Dakika
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Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu

29.07.2022 15:28
Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Dinamo Kiev'e yenilerek turnuvaya veda etti. Dramatik sahneler barındıran mücadele sonrası çoğu Fenerbahçe taraftarı isyan etti. İsyan edenlerden biri de son dönemlerde gündemden düşmeyen Rambo Okan oldu.

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan ise bu duruma isyan etti.

"FENERBAHÇE'DEN VAZGEÇİN"

İsyan eden Rambo Okan, "Fenerbahçe'den vazgeçin" diyerek küfürler savurdu. Bu anın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a Fenerbahçe bayrağı asmak üzere harekete geçen 'Rambo' lakaplı Okan Güler'in öldürüldüğü iddia edilmişti. Rambo Okan ise attığı ses kaydıyla bu iddiayı yalanlamıştı.

Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu
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Son Dakika Spor Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rambo Okan Kiev yenilgisi sonrası isyan etti, Fenerbahçe'den vazgeçin deyip küfürler savurdu - Son Dakika
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