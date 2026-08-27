Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mason Greenwood, sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Groupama Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Greenwood, takım olarak çok mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir maçı geride bıraktıklarının altını çizen 24 yaşındaki oyuncu, "Olimpik Lyon da iyi bir performans sergiledi. Onların bu performansına saygı göstermemiz gerekiyor. Erken goller bize avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda turu geçtik. Takım adına, teknik ekip adına mutluyuz. Taraftarlarımız da 18 yıl sonra gelen mutluluğu kutluyorlar. Hepimiz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yüksek motivasyonla sahaya çıktıklarının altını çizen Greenwood, "Bu takım 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Motivasyonumuzun sebebini başka ne anlatabilir. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için hepimiz çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir performans ortaya koydu." diye konuştu.

"Uzun zaman sonra gelen Şampiyonlar Ligi var"

Bireysel performans olarak elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını vurgulayan Greenwood, takıma katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Hücum hattında oynadığı için gol atmak, asist yapmak ve rakip kalede tehlike oluşturmak istediğini belirten Greenwood, "Bunun için çok çalışıyorum. Takım olarak üzerimize düşeni yaptık. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Maçın ardından galibiyeti kutladık. Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şunu da biliyoruz ki çok yakında bir maçımız daha var. Bu akşam kutlayacağız ve bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Sezon boyunca da bu şekilde devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Taraftarlara da mesaj gönderen yıldız oyuncu şöyle konuştu:

"Bu akşamın keyfini çıkarın, takımınızla gurur duyun. Bugün yüzde 100'ümüzü verdik. Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçlardan keyif alırlar. Hem evimizde hem de deplasmandaki keyif dolu maçlarda umuyorum mutlu olurlar. Bizler de o maçlarda elimizden geleni yapacağız."