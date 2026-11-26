UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.

Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya): 0-1

Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya): 1-4

PSG (Fransa) - Roma (İtalya): 2-2

Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç): 2-0

Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 0-3

Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe: 0-1

Real Madrid zirvede

Ligde 5. haftanın ardından İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 puanla zirvede yer aldı.

Madrid ekibinin ardından 13 puanlı PSG, 12'şer puanlı Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis sıralandı.

Galatasaray'ın 9 puanla 14. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 8 puanla 16. basamakta yer aldı.