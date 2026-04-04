Fenerbahçe Şampiyonluğu Garantiledi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Galatasaray'ı deplasmanda 87-76 mağlup eden ve seride durumu 3-0'a getiren Fenerbahçe, 2025-26 sezonunu namağlup şampiyon tamamladı. Normal sezonu 20'de 20 yaparak lider tamamlayan sarı-lacivertliler, çeyrek final, yarı final ve final serisinde oynadığı 7 maçı da kazanarak, 27'de 27 yaptı ve namağlup 4. kez şampiyon oldu. Kanarya tarihinde ligde üst üste 8, toplamda ise 20. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe bu sezon daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1

Başantrenör: Hasan Okul

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz

Başantrenör: Miguel Mendez

1. Periyot: 22-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 69-53 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL