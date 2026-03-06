Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
