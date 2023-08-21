Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu

Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu
Son Güncelleme: 21.08.2023 23:41

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ilginç bir görüntü oluşturdu. Fenerbahçeli oyuncular kısa süreli şaşkınlık yaşarken, fare daha sonra tribüne giderek gözlerden kayboldu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

İKİNCİ YARIDA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı.

Futbolcuların yanına kadar gitti! Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

FUTBOLCULARIN YANINA GİTTİ

Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.

Futbolcuların yanına kadar gitti! Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

FUTBOLCULAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

Samsunspor-Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Fare İlginç Görüntüler Oluşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Samsunspor maçında sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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