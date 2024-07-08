Fenerbahçe, Serdar Aziz'e transfer izni verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Serdar Aziz'e transfer izni verdi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan itibaren takımda yer alan Serdar Aziz'in transfer görüşmeleri için izin verildiğini duyurdu. Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşen Aziz, kamptan ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması altında 135 maça çıktı, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecekti.

08.07.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Serdar Aziz'e transfer için izin verildiğini duyurdu.

KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

SERDAR AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdar Aziz, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim Değerli Kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için Saygıdeğer Başkanım sayın Ali Koç. Kıymetli Büyüğüm Sayın Acun Ilıcalı ve Teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" dedi.

Fenerbahçe, Serdar Aziz\'e transfer izni verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Aziz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Serdar Aziz'e transfer izni verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özgür Çelik: kronik sakat olmasa iyi stoperdi.bence hastalık hastası olmuş daha futbol oynaması zor üst düzey.sakatliklari psikolojik çoğunlukla 2 0 Yanıtla

15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Serdar Aziz'e transfer izni verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement