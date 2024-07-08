Fenerbahçe, Serdar Aziz\'e transfer izni verdi

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Yeni sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Serdar Aziz'e transfer için izin verildiğini duyurdu.

KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

SERDAR AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdar Aziz, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim Değerli Kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için Saygıdeğer Başkanım sayın Ali Koç. Kıymetli Büyüğüm Sayın Acun Ilıcalı ve Teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" dedi.