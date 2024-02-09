Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiralık olarak transfer etti

Fenerbahçe, Serdar Dursun\'u kiralık olarak transfer etti

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Dursun'un transferi konusunda F. Karagümrük ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Bu sezon 24 resmi karşılaşmada 6 gol atan deneyimli futbolcu, daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth ve Darmstadt 98'de de forma giymişti.

09.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü F. Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den kırmızı-siyahlılara transfer olmuştu. Serdar Dursun kariyerinde ayrıca daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth ve Darmstadt 98'de forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiralık olarak transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement