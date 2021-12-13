Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yedi

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada mutlak 3 puan parolasıyla Gaziantep karşısına çıkan Fenerbahçe, henüz maçın başında yediği golle büyük bir şok yaşadı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Luiz Gustavo'nun orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Figueiredo bekletmeden şutunu çekti. Kalesinde olmayan Berke'nin üzerinden topu ağlarla buluşturan Brezilyalı futbolcu, 43.3 metreyle sezonun en uzak mesafeden atılan golünü kaydetti.
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