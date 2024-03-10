Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Stat: Ülker
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir
Gol: Dk. 30 Halil Akbunar (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Mert Müldür, Dk. 19 Oosterwolde, Dk. 26 Dzeko, Dk. 45+11 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 26 Erdem Canpolat, Dk. 45+2 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktaladı.
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