Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Fenerbahçe, söz konusu bölümde tempo yapamazken, Pendikspor 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde benzer şekilde ilerledi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kursa da golü bulamadı. Bu süre içinde Dzeko ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan'ın şık golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, baskısını sürdürürken, 71. dakikada Welinton'un atılmasıyla Pendikspor 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler, 85. dakikada penaltı fırsatı yakaladı. 87. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1 dakikada Lusamba'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında 90+5. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci ile goller bulan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin 85. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi.

Maçın 83. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam pozisyonda faul kararı verdi. Oyuncuların tedavisi sırasında VAR hakemi, Kadir Sağlam'ı uyardı ve bu uyarının üzerine Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mert Hakan, kritik anlarda sahnede

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda skor bulmayı başardı.

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı.

Dzeko, başına darbe aldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, başına darbe aldı.

Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı.

Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.

Kartal'dan devrede 2 hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Kartal, sarı kartları bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi-Samuel'i, Jayden Oosterwolde'nin yerine ise Alexander Djiku'yu oyuna dahil etti.

İlk yarıda Pendikspor'dan 17 faul

Siltaş Yapı Pendikspor, müsabakanın ilk yarısını 17 faulle tamamladı.

Maçın ilk yarısı 58 dakika oynanırken, gerçekleştirilen fauller sebebiyle ilk yarıda top 23 dakika 15 saniye oyunda kalabildi.

İlk yarıda ayrıca yaklaşık her 45 saniyede bir faul gerçekleşti.