Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.

AZ Alkmaar ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen futbolcular aktif dinlenme yaparken diğer oyuncular sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak.