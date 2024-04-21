Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular yenileme çalışması ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.