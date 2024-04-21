Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda karışık bayrak maraton yarışında 20. sırada yer alarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. İtalya, Japonya ve İspanya ise madalya kazanan ülkeler oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-93 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Celal Dumanlı ve Üzeyir Ergün (penaltıdan) kaydederken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un tek golünü Begic attı.
Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular yenileme çalışması ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ise Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Fenerbahçe ise Trabzonspor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor arasında maç öncesi kavga yaşandı. Kavga sebebiyle müsabaka geç başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?