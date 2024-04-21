Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman sona erdi. Fenerbahçe, özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

21.04.2024 15:41
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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