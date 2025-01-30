Fenerbahçe, Skriniar'ı Kiraladı

Spor

Fenerbahçe Kulübü, Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz." denildi.