Stat: Eden Arena
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril (Dk. 87 Fila), Doudera, Zafeiris (Dk. 87 Pech), Dorley, Diouf, Michez (Dk. 55 Jurasek), Provod (Dk. 72 Schranz), Chory (Dk. 72 Chytil)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski (Dk. 90+1 Yusuf Akçiçek), Saint-Maximin (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 78 En-Nesyri)
Goller: Dk. 7 Chory (Slavia Prag), Dk. 35 Dzeko, Dk. 85 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Zafeiris, Dk. 45 Provod, Dk. 48 Diouf, Dk. 53 Chory (Slavia Prag), Dk. 33 Saint-Maximin, Dk. 41 Dzeko, Dk. 41 Fred, Dk. 45 Samet Akaydin, Dk. 66 Tadic (Dk. 90+4 Cenk Tosun), Dk. 82 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
53. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Kinsky, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
72. dakikada soldan ceza sahasına giren Diouf'un ceza sahasına ortasında Doudera'nın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1'i Geçti - Son Dakika
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