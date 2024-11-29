Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 ile geçti

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada golcü oyuncusu Dzeko'yla beraberliği yakaladı.

Maçın 78. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 85. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Faslı futbolcu, Tadic'in pasında yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint- Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım; Twente ve Manchester United beraberliklerinin ardından AZ Alkmaar'a deplasmanda mağlup olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Slavia Prag karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Edin Dzeko'nun hakem Sascha Stegemann'la yaşadığı diyalogda araya girmeye çalışan Fred, bu sırada hakeme dokunduğu gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Fred'in gördüğü kart sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, hakeme tepki gösterdi.

Brezilyalı oyuncu daha önce Twente ve AZ Alkmaar deplasmanlarında sarı kart görmüştü.

Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı.

Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza yayına hareketlenip sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dzeko, skoru da 1-1'e getiren isim oldu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol kaydeden Dzeko, Slavia Prag karşısında gol sayısını 12'ye çıkardı.

En-Nesyri üst üste 3 Avrupa maçında gol buldu

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.

Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.

Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.

Avrupa'da kalesini koruyamıyor

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken sahasındaki müsabakadan da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu kulvarda beşinci maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri; Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ve Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

AZ Alkmaar'a rakip sahada 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-1 galip gelirken bu sezonki 9 Avrupa maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.

Fenerbahçe bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ilk deplasman galibiyeti

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı.

Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Müsabakayı 19 bin 308 taraftar izledi

Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünler tamamen doldu.

Müsabakanın ikinci yarısında yapılan anonsta, stadyumda 19 bin 308 taraftarın yer aldığı belirtildi.

19 bin 370 kapasiteli Eden Arena'da yapılan anonsa göre 62 koltuk boş kaldı.