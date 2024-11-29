Fenerbahçe - Slavia Prag: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe - Slavia Prag: İlk Yarı Eşitlik

Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısını 1-1 tamamladı.

29.11.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch

Slavia Prag: Antonin Kinsky, Tomas Holes, David Zima, Jan Boril, David Doudera, Christos Zafeiris, Oscar Dorley, El Hadji Diouf, Simion Michez, Lukas Provod, Tomas Chory

Yedekler: Ales Mandous, Igoh Ogbu, Filip Prebsl, Mikulas Konecny, Conrad Wallem, Daniel Fila, Ondrej Zmrzly, Matej Jurasek, Mojmir Chytil, Ivan Schranz, Stepan Chaloupek, Dominik Pech

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanki, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tomas Chory (dk. 7) (Slavia Prag), Edin Dzeko (dk. 35) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zafeiris, Lukas Provod (Slavia Prag), Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Fred, Samet Akaydin (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Slavia Prag, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Slavia Prag: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:42 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 01:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Slavia Prag: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.