Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik

04.08.2022 19:51
Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik

Fenerbahçe, Slovacko karşısında 3 futbolcusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre 5 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe, Slovacko karşısında 3 futbolcusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre 5 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe, Slovacko karşısında UEFA listesinde yer alan 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Joshua King ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat da UEFA listesine eklenmesine rağmen takımla idman yapmadığı için teknik heyet tarafından kadroya alınmadı.

Kiev maçına göre 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçına göre Slovacko maçında ilk 11'de 4'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır yedekler arasında yer alırken, kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek ile sakat Joshua King kadroda yer almadı. İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle UEFA listesinden çıkartılırken, stoperde Tisserand da teknik heyet tercihi nedeniyle liste dışında kaldı.

Bu futbolcuların yerine kalede Osman Ertuğrul Çetin, stoperde yeni transfer Gustavo Henrique, orta sahada Miha Zajc, orta alanın sağında Emre Mor, orta alanın solunda Lincoln görev yapacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 3 futbolcu eksik - Son Dakika

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