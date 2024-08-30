Spor

Fenerbahçe'nin geçici transferi için anlaşmaya vardığı Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, kulübü Fiorentina ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Amrabat'ı sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a getirdi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sportif direktör Mario Branco karşıladı.

Sofyan Amrabat, uçaktan üzerinde Fenerbahçe formasıyla indi.