Fenerbahçe, Son 2 Deplasman Maçında 4 Puan Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Son 2 Deplasman Maçında 4 Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonunda son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Konyaspor ve Sivasspor maçlarında berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

06.05.2024 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Bu sezon dış sahada mağlubiyet yaşamayan Kanarya, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği 'dış sahada en fazla puan toplama rekorunu' da geride bıraktı.

Sarı-lacivertliler 3. kez gol atamadı

Sarı-lacivertliler, 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı. Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

Mert Müldür cezalı duruma düştü

Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür, iki takım oyuncularının yaşadığı gerginlik sonrası itirazda bulunurken hakem Bahattin Şimşek tarafından 34. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Mert, gelecek hafta iç sahada oynanacak Kayserispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki futbolcu Samsunspor'la oynanan iki maçta ve Pendikspor karşılaşmasında sarı kart görmüştü. Konyaspor'a karşı 52. dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 lig maçında görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Son 2 Deplasman Maçında 4 Puan Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Son 2 Deplasman Maçında 4 Puan Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement