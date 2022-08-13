Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine devam etti

13.08.2022 21:01
Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Serdar Aziz ise günü bireysel yaptığı özel çalışma ile geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine devam etti - Son Dakika

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