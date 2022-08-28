Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir 'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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