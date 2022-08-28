Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehir'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek.
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