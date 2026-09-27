Fenerbahçe Stadı 64 bin kişilik olacak, Nihat Özbağı proje bedelini karşılayacak

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, Fenerbahçe Stadı'nın kapasite artışı sonrası 64 bin kişiyle Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stat olacağını belirterek, "Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Gündemde yer alan 13. maddedeki 'Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi' konusuyla ilgili Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı sunum yaptı. Özbağı, "1998 yılında Aziz Yıldırım başkanlığında stadımızı kademe kademe yıkıp maçlarımızı oynarken inşa ettik. Hem maçlarımızı oynadık hem de stadımızı yaptık. Bu arada inşaat yapılırken iki de şampiyonluk kazandık. Bütün finansmanını büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile gerçekleştirdik. Stat gelirlerimiz çok arttı. Diğer kulüpler stadımızı kıskanıyorlardı ve örnek alarak statlarını yaptılar. Tabii bizim gibi kendi imkanları ile değil" diye konuştu.

Stadyumda yapılacak projeye dair animasyon film katılımcılara izletildi. Projenin detaylarını aktaran Özbağı, "Projemiz çatı sistemini özel krikolarla 6 metre kaldırıp daha önce yapılmış olan ilave kulelerin üzerine oturtulması öngörülmektedir. Çatının yükseltilmesinden dolayı çıkan boşluklara daha önce çelikleri hazırlanmış, kale arkalarına ilave tribünler yapılacaktır. Bu tribünlerin mevcut statla bağlantısı olmayacaktır. Aynı şekilde bir miktar da Fenerium ve Maraton tribünlerine ilave yapılacaktır. Böylelikle kapasite artışı sağlanmış olacak ve bütün tribünleri aynı seviyeye getireceğiz. Çatı kaldırılırken maçlar oynanmayacaktır. Bu durum sezon bitimine geldiği için bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca kale arkalarına 44 adet loca yapacağız. Yükseltilecek kulelerde de 8 adet büyük localar yapacağız. Bunlar 20 ve 30 kişilik. Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun. Projemizin izin ve onay aşamasını da kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Onay ve izinlerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mevcut kapasite 48 bindir. Biz 52 bin kişilik yapmıştık. UEFA'nın kuralları gereği 48 bine kadar düştü. Şimdi 64 bin kişilik olacak. Böylelikle Türkiye'nin kulüp bazında en büyük stadı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"2027 kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz"

Temmuz ayından itibaren tribün imalatlarına başlanacağının altını çizen Nihat Özbağı, "Kale arkalarında 9 bin 680, Fenerium'da 2 bin 800, Maraton'da 2 bin 800, kale arkası localarda 520, köşeli localarda 200 olmak üzere seyirci kapasitemizin artışı 16 bin olacaktır. Zeminimiz zayıf olduğu için kazık ve zemin güçlendirme çalışması yapacağız. Çelik imalatlarının da siparişini vermek istiyoruz. Çelik imalatları da 6 ay sürecektir. Daha sonra montajlar başlayacaktır. Çatının kaldırılması yerine montajı haziran ve temmuz aylarında olacaktır. Temmuz ayından itibaren tribün imalatlarına başlanacak, arkasından cephe kaplamasına başlanacaktır. Bu cephe kaplamasındaki tek husus akustiğin sağlanmasıdır. Cephe kaplaması bittikten sonra projemizin tamamı 2027 kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kapasite artışı toplam 50 milyon euroya mal olacak. Bütçe dağılımı 5 ana başlıkta şu şekilde:

Çelik yapı işleri: 23 milyon euro

İnşaat ve tribün işleri: 10 milyon 700 bin euro

Cephe ve çatı işleri: 8 milyon 450 bin euro

Mekanik ve elektrik tesisatı: 2 milyon 600 bin euro

Proje yönetimi, genel giderler: 5 milyon 250 bin euro