Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde geçtiğimiz aylarda inanılmaz bir olay yaşandı.

STADYUMA KARŞI EL HAREKETLERİ YAPTI

Ekol TV'de yer alan habere göre; 21 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda Okan U. (49) isimli şahıs, Kadıköy'deki Ülker Stadyumu önünde durup aracından indi. Cep telefonuyla video çeken Okan U., Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek stadyuma el hareketleri yaptı ve bu görüntüleri cep telefonuna kaydetti.

MÜDAHALE EDEN GÜVENLİĞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Provokatif hareketin ardından güvenlik görevlisi Abdulkadir G. (35), olaya müdahale etmek üzere şüpheliye yaklaştı. Ancak güvenliğe sinirlenen Okan U., hızla aracına binerek güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Kaputa tutunmaya çalışan güvenlik görevlisi yaklaşık 100 metre boyunca arabayla birlikte sürüklendi ve ardından kendini yere atarak kurtuldu. Güvenli görevlisi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

"GALATASARAYLIYIM, ANLIK GAZLA YAPTIM'

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında Okan U. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Galatasaraylıyım, stadyumu görünce anlık gazla orta parmak yaparak video çektim. Çok saçma bir şey yaptım, pişmanım" dedi.

EV HAPSİ VE STADYUM YASAĞI

Şüpheli hakkında, "sporda şiddet ve hakaret" kapsamında 45 gün ev hapsi cezası verildi. Ayrıca 1 yıl boyunca takımının maçlarına seyirci olarak katılması yasaklandı. Bu süre boyunca maç günlerinde emniyete giderek imza vermesi şartı da getirildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Okan U. hakkında "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.